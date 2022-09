Cremonese | Alvini | «Punto significativo | segno di partenza Radu è un grande»

(Di domenica 4 settembre 2022) L’allenatore dellaha analizzato il pareggio contro il Sassuolo Massimiliano, allenatore della, ha analizzato ai microfoni di DAZN il pareggio casalingo contro il Sassuolo. PAREGGIO – «Questa è la crescita che la squadra deve fare in questo momento. Creiamo diverse occasioni, ma stiamo anche regalando qualcosa, potremmo essere più cinici e concretizzare qualcosa in più. Ma questo è un, per tutti noi e per Cremona. È undi. Lo accogliamo con la consapevolezza che ci siamo anche noi e diremo la nostra».– «è un, secondo me è stato dipinto male per un errore dell’anno scorso. A volte è un po’ nel suo mondo, ma ...

CGrigiorosso : Mister #Alvini al termine di Cremonese-Sassuolo ??????? - CalcioNews24 : #Alvini soddisfatto per il primo punto conquistato dalla #Cremonese - CalcioPillole : Massimiliano #Alvini, tecnico della #Cremonese, ha analizzato il pareggio ottenuto contro il #Sassuolo: di seguito… - sportli26181512 : Cremonese, Alvini: 'Questo pari è un punto di partenza. Radu? È stato dipinto male...' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CREMONESE - Alvini: 'Punto significativo, ma potremmo essere più cinici' -

Perugia enon hanno trovato l'accordo. Saltato, quindi, anche l'eventuale arrivo di Milanese per rimpiazzare il centrocampista che aveva impressionatola scorsa stagione. Il no di ...6 - Tornata in Serie A dopo 26 anni, lasi è mossa con oculatezza sul mercato ... Manca probabilmente un po' di qualità ed esperienza al centrocampo di. EMPOLI 6 - Cessione ...Il tecnico della Cremonese ha commentato la gara pareggiata oggi allo Zini contro il Sassuolo. “Il punto è importantissimo per tutti – spiega Alvini – lo vedete da come ci stiamo muovendo, un punto ...Serie A – Allo stadio Zini finisce 0-0 la partita tra la Cremonese e il Sassuolo. Primo punto in campionato per la neopromossa di Alvini che, dopo quattro sconfitte di fila, frena 0-0 il Sassuolo allo ...