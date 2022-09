Calciomercato Inter, a gennaio tutto può cambiare: il top club torna all’assalto (Di domenica 4 settembre 2022) L’Inter esce con le ossa rotte dal derby della Madonnina e deve preoccuparsi anche per gennaio: una stella è ancora nel mirino di una big. Il giorno dopo il derby di Milano, che l’ha vista soccombere 3-2 contro il Milan in una gara spettacolare che ha evidenziato i limiti già intravisti in questo inizio di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 4 settembre 2022) L’esce con le ossa rotte dal derby della Madonnina e deve preoccuparsi anche per: una stella è ancora nel mirino di una big. Il giorno dopo il derby di Milano, che l’ha vista soccombere 3-2 contro il Milan in una gara spettacolare che ha evidenziato i limiti già intravisti in questo inizio di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Inter, incontro con il Bayer Leverkusen per #Gosens Offerto prestito oneroso con obbligo a 28 m… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @Inter, #Skriniar non si muove: posizione chiara del club nerazzurro ??? - DiMarzio : .@inter, offerta di prestito oneroso con diritto di riscatto per Borna Sosa dello @VfB_int #Calciomercato ???? - EItonMcCartney : RT @GianniVisnadi: Se #Maldini avesse potuto fare il mercato che aveva in mente, il #Milan avrebbe già vinto il campionato. Così invece dov… - serieAnews_com : #Calciomercato, probabile che l'#Inter a gennaio debba vedersela con un nuovo assalto del #PSG per #Skriniar. -