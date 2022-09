Berrettini-Davidovich Fokina oggi, US Open 2022: orario, programma, tv, streaming (Di domenica 4 settembre 2022) oggi, domenica 4 settembre (dalle ore 17.00), Matteo Berrettini affronterà lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina negli ottavi di finale degli US Open 2022. L’azzurro andrà a caccia del passaggio di turno e non sarà in incontro semplice. Davidovich Fokina, per il suo tennis, è un giocatore che può mettere in difficoltà Matteo: dinamico e grande spinta nei colpi da fondo. Sarà necessaria una versione di Berrettini di alto profilo, cosa che ancora non si è vista nel corso di questo torneo per sperare di andare avanti. Un concetto rafforzato dal risultato nell’unico precedente tra i due, risalente al torneo di Montecarlo dell’anno passato, quando l’iberico nel secondo turno batté in due parziali il romano. US Open ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022), domenica 4 settembre (dalle ore 17.00), Matteoaffronterà lo spagnolo Alejandronegli ottavi di finale degli US. L’azzurro andrà a caccia del passaggio di turno e non sarà in incontro semplice., per il suo tennis, è un giocatore che può mettere in difficoltà Matteo: dinamico e grande spinta nei colpi da fondo. Sarà necessaria una versione didi alto profilo, cosa che ancora non si è vista nel corso di questo torneo per sperare di andare avanti. Un concetto rafforzato dal risultato nell’unico precedente tra i due, risalente al torneo di Montecarlo dell’anno passato, quando l’iberico nel secondo turno batté in due parziali il romano. US...

