Ballerino di Amici si è sposato col suo compagno: “Siamo marito e marito!” (Di domenica 4 settembre 2022) L’ex Ballerino di Amici, Michele Nocca, si è finalmente sposato col compagno John Azzopardi. I due stanno insieme da sei anni (da quando Michele ha partecipato al programma di Maria De Filippi, quindi) e proprio ieri si sono giurati amore eterno in quel di Malta. “Siamo marito e marito finché morte non ci separi! Viva l’amore“. Il commento del Ballerino, ora unito civilmente col proprio fidanzato storico. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michele Nocca (@michelenocca) Esattamente un anno e mezzo fa Michele Nocca ha chiesto la mano a John che gli ha risposto di sì. “Ed è arrivato il sì. Sono cinque anni e mezzo di noi. era agosto 2021, ndr. Cinque anni e mezzo a sognare questo giorno. Sono ... Leggi su biccy (Di domenica 4 settembre 2022) L’exdi, Michele Nocca, si è finalmentecolJohn Azzopardi. I due stanno insieme da sei anni (da quando Michele ha partecipato al programma di Maria De Filippi, quindi) e proprio ieri si sono giurati amore eterno in quel di Malta. “finché morte non ci separi! Viva l’amore“. Il commento del, ora unito civilmente col proprio fidanzato storico. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michele Nocca (@michelenocca) Esattamente un anno e mezzo fa Michele Nocca ha chiesto la mano a John che gli ha risposto di sì. “Ed è arrivato il sì. Sono cinque anni e mezzo di noi. era agosto 2021, ndr. Cinque anni e mezzo a sognare questo giorno. Sono ...

