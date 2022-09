Un posto al sole, purtroppo ci ha lasciati per sempre: la sua morte è un fulmine a ciel sereno | Le lacrime a fiumi (Di sabato 3 settembre 2022) L’ultimo episodio della storica soap opera ambientata a Napoli ha lasciato l’amaro in bocca a tutti i telespettatori. Un volto della serie tv ha lasciato per sempre le riprese della stessa, a seguito della morte del suo personaggio. Andiamo a svelare insieme tutti i dettagli ed i particolari della triste vicenda Il tragico evento di cui stiamo parlando è andato in onda proprio ieri sera, nel corso della consueta puntata giornaliera trasmessa come al solito sulle frequenze di Rai tre. La notizia circolava già da alcuni giorni, tuttavia le immagini sono state in grado di scatenare una profonda tristezza nel cuore di una buona fetta del pubblico da casa. Un posto al sole (Websource)L’attrice che ha lasciato per sempre le riprese di “Un posto al sole” è ... Leggi su ildemocratico (Di sabato 3 settembre 2022) L’ultimo episodio della storica soap opera ambientata a Napoli ha lasciato l’amaro in bocca a tutti i telespettatori. Un volto della serie tv ha lasciato perle riprese della stessa, a seguito delladel suo personaggio. Andiamo a svelare insieme tutti i dettagli ed i particolari della triste vicenda Il tragico evento di cui stiamo parlando è andato in onda proprio ieri sera, nel corso della consueta puntata giornaliera trasmessa come al solito sulle frequenze di Rai tre. La notizia circolava già da alcuni giorni, tuttavia le immagini sono state in grado di scatenare una profonda tristezza nel cuore di una buona fetta del pubblico da casa. Unal(Websource)L’attrice che ha lasciato perle riprese di “Unal” è ...

patriGiancotti : RT @differentside79: Non è per tutti Riposarsi in certe malinconie E un po piu in la dal circo della vita Accogliere il vuoto e l'assenza P… - cherryblssmtree : che poi per farvi capire quanto questo periodo sia difficile ieri mi sono messa a piangere guardando un posto al sole - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Agnese Lorenzini piange dopo la puntata di Un posto al sole. Con questo messaggio l’attrice che interpreta Susanna a Un posto… - infoitcultura : Un posto al sole, Agnese Lorenzini piange dopo la morte di Susanna. Turco (Niko): «Difficile accettarlo» - AngeloR54671811 : RT @zvccherofilato: non c'è posto poi per l'ombra dove batta forte il sole. siamo solo due satelliti che si crederanno liberi, su quest'orb… -