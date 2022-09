Sul web la Roma è stata la regina del #calciomercato (Di sabato 3 settembre 2022) AGI - Si è conclusa la sessione estiva del calciomercato valida per la stagione calcistica 2022/2023. Sarà una stagione molto particolare per il calcio europeo, a causa dei Mondiali che si disputeranno in Qatar, nei mesi invernali. Per la prima volta nella storia della competizione, i principali campionati entreranno in una sosta prolungata per consentire ai calciatori di disputare la massima competizione internazionale. Per quanto riguarda la Serie A, il campionato è iniziato nel weekend di Ferragosto – quindi con le rose ancora incomplete - e si fermerà dal 13 di novembre al 4 di gennaio. Il turno conclusivo della Serie A è previsto domenica 4 giugno 2023. Sono tutte novità che hanno condizionato fortemente le preparazioni atletiche dei club, da rimodulare in funzione dei nuovi calendari; di conseguenza la stagione potrebbe regalare alcune sorprese. Con gli algoritmi di intelligenza ... Leggi su agi (Di sabato 3 settembre 2022) AGI - Si è conclusa la sessione estiva del calciomercato valida per la stagione calcistica 2022/2023. Sarà una stagione molto particolare per il calcio europeo, a causa dei Mondiali che si disputeranno in Qatar, nei mesi invernali. Per la prima volta nella storia della competizione, i principali campionati entreranno in una sosta prolungata per consentire ai calciatori di disputare la massima competizione internazionale. Per quanto riguarda la Serie A, il campionato è iniziato nel weekend di Ferragosto – quindi con le rose ancora incomplete - e si fermerà dal 13 di novembre al 4 di gennaio. Il turno conclusivo della Serie A è previsto domenica 4 giugno 2023. Sono tutte novità che hanno condizionato fortemente le preparazioni atletiche dei club, da rimodulare in funzione dei nuovi calendari; di conseguenza la stagione potrebbe regalare alcune sorprese. Con gli algoritmi di intelligenza ...

