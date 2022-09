Piazzatorre | paura per un 31enne | cade nel bosco | trasferito in codice rosso in ospedale

Leggi su bergamonews

(Di sabato 3 settembre 2022). Sarebbero gravi le condizioni di un ragazzo di 31 anni rimasto ferito durante un’escursione alla ricerca di funghi nella mattinata di sabato 3 settembre a. L’allarme è scattato attorno alle 10.40, quando al numero unico d’emergenza è arrivata la richiesta di soccorso per un infortunio in una zona impervia del comune dell’Alta Val Brembana, a una quarantina di minuti circa dal centro del paese, in localitàSerra. Per questo è stato fatto alzare in volo l’elisoccorso da Bergamo e sul posto sono state inviate le squadre specializzate del Soccorso Alpino. All’origine dell’infortunio, probabilmente, una scivolata causata dalle condizioni di terreno scivoloso dopo le recenti piogge della notte: il ragazzo si sarebbe procurato un trauma cranico e diverse lesioni agli arti e al bacino, ma sarebbe sempre rimasto ...