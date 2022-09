Per chi vuole scoprire la bellezza (contagiosa) dei vulcani (Di sabato 3 settembre 2022) FIRE OF LOVEGenere: documentario didattico-empaticoRegia: Sara Dosa. Con Katia e Maurice Krafft Katia Krafft e uno degli amati vulcani nel film di Sara Dosa (foto Image’Est). «Quella tra me, Katia e i vulcani è una storia d’amore». Sono le parole con cui si chiude il film e le pronuncia il marito di Katia, Maurice Krafft, l’altra parte di una coppia di vulcanologi che per venticinque anni ha girato il mondo per documentare eruzioni ed esplosioni laviche. Un materiale gigantesco, rimasto largamente inedito da quando la coppia morì, nel 1991, uccisa dall’eruzione del monte Unzen in Giappone, e che la documentarista americana Sara Dosa ha potuto usare per offrirci lo straordinario ritratto di un amore fuori dagli schemi insieme all’oggetto della loro passione. Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di sabato 3 settembre 2022) FIRE OF LOVEGenere: documentario didattico-empaticoRegia: Sara Dosa. Con Katia e Maurice Krafft Katia Krafft e uno degli amatinel film di Sara Dosa (foto Image’Est). «Quella tra me, Katia e iè una storia d’amore». Sono le parole con cui si chiude il film e le pronuncia il marito di Katia, Maurice Krafft, l’altra parte di una coppia di vulcanologi che per venticinque anni ha girato il mondo per documentare eruzioni ed esplosioni laviche. Un materiale gigantesco, rimasto largamente inedito da quando la coppia morì, nel 1991, uccisa dall’eruzione del monte Unzen in Giappone, e che la documentarista americana Sara Dosa ha potuto usare per offrirci lo straordinario ritratto di un amore fuori dagli schemi insieme all’oggetto della loro passione. Leggi anche ...

