Orta Nova Foggia | 20enne ucciso dopo una lite per una ragazza | si costituisce un pregiudicato 26enne

Prima il litigio per una ragazza, qualche ora dopo gli spari. Andrea Gaeta, 20enne di Orta Nova (Foggia), è stato ucciso a colpi di pistola nella notte. Il giovane, figlio del presunto boss Francesco e con piccoli precedenti penali, era alla guida della sua auto quando è rimasto ucciso. La Corte d'Assise d'appello, nel febbraio scorso, avrebbe confermato l'entità della condanna al carcere per il padre. L'omicidio forse per dissidi di natura sentimentale.