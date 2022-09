Ora di mettersi in forma? Da Withings ecco Body Comp, la nuova bilancia smart integrata a Health+ (Di sabato 3 settembre 2022) Withings ha presentato una nuova bilancia professionale e smart per tenere sotto controllo al meglio il proprio peso, il grasso e molti altri parametri molto importanti a livello salutare. Body Comp di Withings, 3/9/2022 – Computermagazine.itDopo la Body Scan lanciata a inizio anno in occasione del CES di Las Vegas, ora è il turno di Body Comp, uno strumento imprescindibile per tutti coloro che vogliono tenere sotto controllo il proprio fisico. La bilancia è stata presentata in occasione dell’IFA 2022, la fiera della tecnologia in corso in questi giorni a Berlino, ed è un dispositivo di misurazione dei biomarcatori “generalmente valutati solo in contesto clinico professionale”. Un ... Leggi su computermagazine (Di sabato 3 settembre 2022)ha presentato unaprofessionale eper tenere sotto controllo al meglio il proprio peso, il grasso e molti altri parametri molto importanti a livello salutare.di, 3/9/2022 –utermagazine.itDopo laScan lanciata a inizio anno in occasione del CES di Las Vegas, ora è il turno di, uno strumento imprescindibile per tutti coloro che vogliono tenere sotto controllo il proprio fisico. Laè stata presentata in occasione dell’IFA 2022, la fiera della tecnologia in corso in questi giorni a Berlino, ed è un dispositivo di misurazione dei biomarcatori “generalmente valutati solo in contesto clinico professionale”. Un ...

