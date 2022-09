MotoGP oggi, GP San Marino 2022: orari FP3, FP4 e qualifiche, tv, streaming, programma TV8 in chiaro e Sky (Di sabato 3 settembre 2022) oggi, sabato 3 settembre, giornata di prove libere e di qualifiche a Misano, sede del 14° round del Motomondiale 2022. I piloti delle tre classi si confronteranno andando a caccia del miglior riscontro possibile per garantirsi una posizione in griglia di partenza privilegiata. LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E qualifiche DI MotoGP ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 In MotoGP il contesto sarà quello atteso: Fabio Quartararo vs Ducati. Le Rosse si confermate molto forti nel corso della simulazione del time-attack. Non a caso, al termine della FP2, sono state ben quattro le moto di Borgo Panigale nei primi quattro posti, con Enea Bastianini e Francesco Bagnaia primo e secondo. Pecco, però, dovrà fare i conti con una penalità di tre posizioni in griglia di partenza domenica per guida irresponsabile nel ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022), sabato 3 settembre, giornata di prove libere e dia Misano, sede del 14° round del Motomondiale. I piloti delle tre classi si confronteranno andando a caccia del miglior riscontro possibile per garantirsi una posizione in griglia di partenza privilegiata. LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 EDIALLE 9.55, 13.30 E 14.10 Inil contesto sarà quello atteso: Fabio Quartararo vs Ducati. Le Rosse si confermate molto forti nel corso della simulazione del time-attack. Non a caso, al termine della FP2, sono state ben quattro le moto di Borgo Panigale nei primi quattro posti, con Enea Bastianini e Francesco Bagnaia primo e secondo. Pecco, però, dovrà fare i conti con una penalità di tre posizioni in griglia di partenza domenica per guida irresponsabile nel ...

