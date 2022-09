Mark Henry sul rapporto tra MJF e la AEW | “Spero che qualsiasi problema ci sia | si risolva”

(Di sabato 3 settembre 2022) Durante l’intervista trae Abe Kanan, il world’s strongest man ha dichiarato: ” (MJF) è un talento straordinario.per lui checi sia, si, e ritorni ad avere ottimi rapporti di lavoro e personali. Credetemi, ho lavorato con gente che non mi piaceva. Ho lavorato con persone sulle quali non ho versato (dice testualmente “pipì” nds), quando erano all’apice, per cercare di mettere loro fuori gioco e quando si trattava di lavorare e rispettare il lavoro, arrivavo ogni giorno con questa mentalità. Questo è quello cheaccada in ogni situazione e specialmente in questa. Loro (la AEW) cercano di risolvere tutti i problemi e di darti un avvio curato nei particolari, una superficie piatta su cui iniziare, e tutti guardano in ...

World Wrestling

Mark Henry ammette di aver sottovalutato The Rock all'inizio The Rock ha contribuito più di ogni altro ad accrescere la popolarità del wrestling in giro per il mondo. Il fuoriclasse di Hayward si è aggiudicato ben 19 titoli durante la sua carriera, di cui dieci ...The Undertaker viene unanimemente riconosciuto come uno dei performer più iconici di tutti i tempi. Pochissimi wrestler sono riusciti ad avere un impatto così grande dentro e fuori dal ring. Il Deadma ...