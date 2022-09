Marco Pozzati investito e ucciso da un' auto a Nizza | lo studente di Vigevano era in vacanza

mattinodinapoli : Marco Pozzati, studente italiano di 24 anni, muore a #Nizza investito da un'auto alle 3 del mattino - Profilo3Marco : RT @ilmessaggeroit: Marco Pozzati, studente italiano di 24 anni, muore a Nizza investito da un'auto alle 3 del mattino - ilmessaggeroit : Marco Pozzati, studente italiano di 24 anni, muore a Nizza investito da un'auto alle 3 del mattino - Giorno_Pavia : Marco Pozzati travolto da un'auto a Nizza: morto 24enne di Vigevano -

IL GIORNO

Uno studente universitario di Vigevano (Pavia),, di 24 anni, è morto nella notte in seguito a un incidente stradale avvenuto a Nizza , in Francia, dove era in vacanza con un amico. Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 3 del ..., studente universitario di Vigevano () di 24 anni, è morto nella notte in seguito a un incidente stradale avvenuto a , in , dove era in vacanza con un amico. Secondo una prima ... Marco Pozzati travolto da un'auto a Nizza: morto 24enne di Vigevano Uno studente universitario di Vigevano (Pavia), Marco Pozzati, di 24 anni, è morto nella notte in seguito a un incidente stradale avvenuto a Nizza, in Francia, dove era in vacanza con ...Secondo una prima ricostruzione, stava passeggiando sulla Promenade ded Anglais nella parte nord verso l'aeroporto quando è stato investito da un veicolo: inutile il trasporto in ospedale, dove è dece ...