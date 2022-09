LIVE Vettori-Whittaker, MMA in DIRETTA: tra poco l’inizio del match! (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.14 Whittaker invece ha un record di 23-6. 23.12 Vettori ha un record di 18 vittorie e 5 sconfitte. 23.10 Vince Imavov contro Buckley per decisione unanime. 23.06 Finisce il match, tra poco abbiamo la sfida Vettori vs Whittaker. 23.00 Manca l’ultimo round tra Imavov e Buckley poi sarà Vettori vs Whittaker. 22.47 Inizia il match tra Imavov e Buckley. 22.41 Tra poco Imavov-Buckley. 22.39 Difficilmente Di Chirico avrà un rinnovo di contratto. Vince Kopylov con una combinazione contro Di Chirico oramai stanchissimo. Kopylov mette ko Di Chirico. Jab di Kopylov. Inizia l’ultimo round. Finisce il secondo round, molto bene Di Chirico. Serve il colpo del ko. Destro di Kopylov. Di ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.14invece ha un record di 23-6. 23.12ha un record di 18 vittorie e 5 sconfitte. 23.10 Vince Imavov contro Buckley per decisione unanime. 23.06 Finisce il match, traabbiamo la sfidavs. 23.00 Manca l’ultimo round tra Imavov e Buckley poi saràvs. 22.47 Inizia il match tra Imavov e Buckley. 22.41 TraImavov-Buckley. 22.39 Difficilmente Di Chirico avrà un rinnovo di contratto. Vince Kopylov con una combinazione contro Di Chirico oramai stanchissimo. Kopylov mette ko Di Chirico. Jab di Kopylov. Inizia l’ultimo round. Finisce il secondo round, molto bene Di Chirico. Serve il colpo del ko. Destro di Kopylov. Di ...

