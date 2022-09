Johan Cruijff … l’artista … (Di sabato 3 settembre 2022) Inchiniamoci di fronte all’arte … inchiniamoci di fronte a Cruijff IL NUREEV DEL CALCIO «È dimostrato statisticamente che in una partita di novanta minuti ciascun giocatore, in realtà, ha la palla tra i piedi per 3 minuti, in media. Quindi la cosa più importante è cosa fai durante gli 87 minuti in cui non hai la palla tra i piedi. La velocità e l’intuizione vengono spesso confuse. Sembro veloce perché inizio a correre prima che gli altri se ne accorgano. Il calcio è uno sport che si gioca con la mente». (cit. Johan Cruijff) Se Diego è il genio che trasforma la radiolina in una lampada magica dalla quale ascoltare i tuoi desideri avverarsi, Johan è l’artista del calcio dinanzi al quale, che tu sia un difensore deputato a fermarlo o uno spettatore delle sue gesta, svenire, come colto dalla Sindrome di ... Leggi su glieroidelcalcio (Di sabato 3 settembre 2022) Inchiniamoci di fronte all’arte … inchiniamoci di fronte aIL NUREEV DEL CALCIO «È dimostrato statisticamente che in una partita di novanta minuti ciascun giocatore, in realtà, ha la palla tra i piedi per 3 minuti, in media. Quindi la cosa più importante è cosa fai durante gli 87 minuti in cui non hai la palla tra i piedi. La velocità e l’intuizione vengono spesso confuse. Sembro veloce perché inizio a correre prima che gli altri se ne accorgano. Il calcio è uno sport che si gioca con la mente». (cit.) Se Diego è il genio che trasforma la radiolina in una lampada magica dalla quale ascoltare i tuoi desideri avverarsi,del calcio dinanzi al quale, che tu sia un difensore deputato a fermarlo o uno spettatore delle sue gesta, svenire, come colto dalla Sindrome di ...

