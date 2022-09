Insigne | “Rimpiango di non aver vinto lo Scudetto con il Napoli”

La Gazzetta dello Sport

Ai microfoni di Rai RadioUnoracconta il suo primo periodo oltreoceano: "L'Mls mi ha sorpreso. Le strutture sono tutte buone, i campi nuovi, gli stadi belli, e anche a livello fisico è molto ...A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il rettore emerito della Federico II Guido Trombetti , rilasciando alcune dichiarazioni. Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli ... Insigne: "Non rimpiango di essere venuto in Canada, ma di Napoli mi manca tutto" Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Nel corso dell'anticipazione di un'intervista rilasciata a DAZN l'ex capitano del Napoli ha ripercorso la propria carriera in azzurro e in particolare le annate con Sarri e Spalletti nelle quali la sq ...