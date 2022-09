Il Cuore di Firenze “batte” anche on line in favore dei bambini ucraini ospitati agli Innocenti (Di sabato 3 settembre 2022) “Il Cuore di Firenze” batte, anche on line, per i bambini e i ragazzi ucraini: la raccolta fondi 2022 ha come obiettivo quello di sostenere il progetto di accoglienza, cura e integrazione dei minori fuggiti dalla guerra in Ucraina che sono ospitati dall’Istituto degli Innocenti. La tradizionale cena di beneficenza si svolgerà in piazza Santissima Annunziata il prossimo 13 settembre alle ore 20. Da quest’anno, chi non potrà partecipare all’evento benefico in presenza, potrà seguirlo in diretta streaming sulla pagina Facebook de “Il Cuore di Firenze” (https://www.facebook.com/ilCuorediFirenze). Da oggi è possibile donare cliccando il tasto “Fai una donazione” sul sito ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 3 settembre 2022) “Ildion, per ie i ragazzi: la raccolta fondi 2022 ha come obiettivo quello di sostenere il progetto di accoglienza, cura e integrazione dei minori fuggiti dalla guerra in Ucraina che sonodall’Istituto degli. La tradizionale cena di beneficenza si svolgerà in piazza Santissima Annunziata il prossimo 13 settembre alle ore 20. Da quest’anno, chi non potrà partecipare all’evento benefico in presenza, potrà seguirlo in diretta streaming sulla pagina Facebook de “Ildi” (https://www.facebook.com/ildi). Da oggi è possibile donare cliccando il tasto “Fai una donazione” sul sito ...

