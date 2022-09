F1, Lance Stroll: “Abbiamo avuto il problema idraulico in Q3” (Di sabato 3 settembre 2022) Lance Stroll ha concluso al 10mo posto la qualifica del Gran Premio d’Olanda, 15mo atto del Mondiale F1 2022. Il canadese ha raggiunto la prima metà del gruppo confermando l’ottimo passo mostrato sin dalle prime sessioni di prove libere. Il portacolori di Aston Martin è stato tradito in Q3 da un problema tecnico che non gli ha permesso di segnare un tempo cronometrato. Grande rammarico per il nativo di Montreal che domani scatterà regolarmente dalla quinta fila. Il compagno di box di Sebastian Vettel ha riportato ai microfoni della propria formazione: “Abbiamo avuto il problema idraulico in Q3, oggi avevamo il ritmo per un risultato tra i primi otto e sarebbe stato fantastico viste le nostre recenti difficoltà in qualifica”. F1, Laurent Mekies: “Sarà gara serrata, ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022)ha concluso al 10mo posto la qualifica del Gran Premio d’Olanda, 15mo atto del Mondiale F1 2022. Il canadese ha raggiunto la prima metà del gruppo confermando l’ottimo passo mostrato sin dalle prime sessioni di prove libere. Il portacolori di Aston Martin è stato tradito in Q3 da untecnico che non gli ha permesso di segnare un tempo cronometrato. Grande rammarico per il nativo di Montreal che domani scatterà regolarmente dalla quinta fila. Il compagno di box di Sebastian Vettel ha riportato ai microfoni della propria formazione: “ilin Q3, oggi avevamo il ritmo per un risultato tra i primi otto e sarebbe stato fantastico viste le nostre recenti difficoltà in qualifica”. F1, Laurent Mekies: “Sarà gara serrata, ...

