F1 GP Olanda 2022 | Russell | “Non è andata bene | ma abbiamo una macchina veloce”

(Di sabato 3 settembre 2022) “Non èmoltooggi, avevo ottime sensazioni dopo le FP3 ma in qualifica non ècome speravo.avuto un calo in Q2 e, per recuperare,usato gomme che erano destinate al Q3“. Questa l’analisi di Georgeal termine delle qualifiche del Gran Premio d’, nel quale scatterà in sesta posizione. E ancora: “Vediamo cosa potrà accadere domani. Io spero farà molto caldo, cosda avere più soste, è un aspetto che potremmo sfruttare. Sappiamo di avere a disposizione una, dobbiamo solo cercare di sfruttarla al massimo“. SportFace.

SkySportF1 : ?? SUPER MAX POOOLE POSITION ? ?? Che duello con Leclerc e Sainz I risultati ? - SkySportF1 : ?? LECLERC DAVANTI A TUTTI NELLE #FP3 ?? Russell meglio di Verstappen I tempi ? - SkySportF1 : LIVE le qualifiche della #F1 a Zandvoort, in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su… - sportface2016 : #F1 #OlandaGP | #Russell: “Non è andata bene, ma abbiamo una macchina veloce” - egidio_gialdini : Zandvoort, sabato 2 settembre 2022 La Scuderia FERRARI ha ottenuto il 3° e il 6° tempo con Carlos SAINZ e Charles L… -

Per soli 25 millesimi Max Verstappen ha soffiato a Charles Leclerc la pole position nel Gran premio di. Per il secondo anno di fila il pilota della Red Bull scatterà dalla prima posizione nella sua gara di casa. È servito un ultimo giro straordinario nelle qualifiche, chiuse con il tempo di 1'...Durante la diretta della terza sessione di libere valide per il Gran Premio d', 15° prova del mondialedi MotoGP, Stefano Domenicali è tornato a parlare della situazione contrattuale dell'Autodromo di Monza, sottolineando come quest'ultimo debba darsi una 'svegliata' ...Il monegasco, a Zandvoort, ha sfiorato la pole position: a beffarlo Max Verstappen, per soli 21 millesimi di secondo.Max Verstappen è ancora una volta devastante in qualifica , ma stavolta il margine sulla Ferrari è estremamente ridotto. Anzi, un niente, visto che a ...