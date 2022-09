(Di sabato 3 settembre 2022) Il presidente turco Recep Tayyip, in una conversazione telefonica con il suo omologo russo Vladimir, ha affermato che laè pronta a fare da mediatore per il braccio di ferro fra ...

vivereitalia : Ucraina-Russia, nuovo colloquio Putin-Erdogan - iconanews : Erdogan a Putin, Turchia può mediare su centrale nucleare - ultimoraLIVE : Erdogan: 'Mi offro mediatore sulla centrale nucleare tra russi e ucraini' Il presidente turco in una conversazione… - News24_it : Erdogan a Putin, Turchia può mediare su centrale nucleare - News24Italy : #Ucraina-Russia, nuovo colloquio Putin-Erdogan -

Agenzia ANSA

Il presidente turco Recep Tayyip, in una conversazione telefonica con il suo omologo russo Vladimir, ha affermato che la Turchia è pronta a fare da mediatore per il braccio di ferro fra la Russia e l'Ucraina sulla ...... Vladimir, e l'omologo turco, Recep Tayyip, secondo quanto riferisce una nota del Cremlino. "Il presidente russo Vladimire il presidente turco Recep Tayyiphanno ... Erdogan a Putin, Turchia può mediare su centrale nucleare - Ultima Ora Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, in una conversazione telefonica con il suo omologo russo Vladimir Putin, ha affermato che la Turchia è pronta a fare da mediatore per il braccio di ferro fra ...(Adnkronos) – Il presidente russo, Vladimir Putin, ha avuto un nuovo colloquio telefonico sulla situazione in Ucraina con il leader turco, Recep Tayyip Erdogan. Lo riferisce il servizio stampa del Cre ...