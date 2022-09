Diventa la migliore versione di te stesso: dono prezioso, superi i limiti, conquisti la felicità (Di sabato 3 settembre 2022) Ciascuno di noi è il risultato di una programmazione avvenuta sostanzialmente nell’infanzia ma poi continuata negli anni. Questa programmazione determina quasi tutti i nostri successi e tutti i nostri insuccessi. Se vuoi scoprire come liberare tutto il potenziale della tua mente, puoi fare come gli altri lettori che mi scrivono regolarmente a questo indirizzo salvatore.dimaggio@leggilo.org. L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 3 settembre 2022) Ciascuno di noi è il risultato di una programmazione avvenuta sostanzialmente nell’infanzia ma poi continuata negli anni. Questa programmazione determina quasi tutti i nostri successi e tutti i nostri insuccessi. Se vuoi scoprire come liberare tutto il potenziale della tua mente, puoi fare come gli altri lettori che mi scrivono regolarmente a questo indirizzo salvatore.dimaggio@leggilo.org. L'articolo proviene da Leggilo.org.

Delu90Inter : Igor>Bremer si può dire? Può giocare a 4 e a 3, ha un piede migliore e molta più confidenza col pallone. Se miglior… - Matador1337 : Io non capisco e mai capirò il senso di questo genere di articoli che ciclicamente la Gazzetta propone su Zhang. Ne… - sigBrus : @DarkLadyMouse @ciccio_liso Non è che il mondo femminile sia meno cattivo. Nella mia esperienza come ti metti con u… - snflvver : @emilyismyjob noooooo non è verooo è la stagione migliore hands down?? inizia a fare freschino, cadono le foglie, tu… - elizabethmaci : @DiventandoJeeg Infatti avere Draghi ad analizzare la situazione e ad interagire con il resto del mondo (da uomo ri… -