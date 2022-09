Covid, Ue: prepararsi all'autunno e avanti con la vaccinazione (Di sabato 3 settembre 2022) prepararsi in vista della probabile nuova ondata pandemica di Covid - 19 attesa per l'autunno. E' il monito che la Commissione europea indirizza agli Stati membri indicando con chiarezza, in un nuovo ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 3 settembre 2022)in vista della probabile nuova ondata pandemica di- 19 attesa per l'. E' il monito che la Commissione europea indirizza agli Stati membri indicando con chiarezza, in un nuovo ...

voceditalia : Covid, Ue: “Avanti con vaccinazione, prepararsi all’Autunno” - alpardu : la prima raccomandazione, contenuta in un documento che ANSA ha potuto vedere in anticipo, della Commissione europe… - Dario_Accolla : Di fatto si ricomincia la scuola come se il covid non fosse mai esistito. È stata però diffusa una circolare del Mi… - feffa73 : @Alexand72098361 @chiaramilanista La Uefa sta valutando gli anni 19/21 in pieno covid e forse saranno più leggeri,l… - robi_garibaldi : RT @WineNewsIt: .@robi_garibaldi: #degustazionidigitali, “eredità” del #Covid, l’approccio vincente è “#humantouch”. Il futuro dei #digital… -