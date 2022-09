Andrea Mirò, chi è la compagna di Enrico Ruggeri (Di sabato 3 settembre 2022) Andrea Mirò ed Enrico Ruggeri sono una delle coppie più longeve del panorama artistico italiano. Non solo nella vita privata, ma anche nel mondo della musica hanno scritto pagine importanti insieme. Il loro amore è nato nel 1994, e da allora non si sono più separati. Dall’unione dei due artisti sono nati due figli, Federico Ugo (nato nel 2005) ed Eva Clara (nata nel 2010). Come noto, Enrico Ruggeri, in passato, è stato sposato per diversi anni con Laura Ferrato, sua moglie dal 1986. Il divorzio risale ai primi anni ’90 e dal matrimonio è nato il primo figlio dell’artista, Pier Enrico, noto come Pico Rama e anch’egli cantante. Andrea Mirò è la fidanzata di Enrico Ruggeri con cui ha una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 3 settembre 2022)edsono una delle coppie più longeve del panorama artistico italiano. Non solo nella vita privata, ma anche nel mondo della musica hanno scritto pagine importanti insieme. Il loro amore è nato nel 1994, e da allora non si sono più separati. Dall’unione dei due artisti sono nati due figli, Federico Ugo (nato nel 2005) ed Eva Clara (nata nel 2010). Come noto,, in passato, è stato sposato per diversi anni con Laura Ferrato, sua moglie dal 1986. Il divorzio risale ai primi anni ’90 e dal matrimonio è nato il primo figlio dell’artista, Pier, noto come Pico Rama e anch’egli cantante.è la fidanzata dicon cui ha una ...

