Vite al limite: 3 trasformazioni shock (Di venerdì 2 settembre 2022) Vite al limite, 3 trasformazioni shock: da non credere come sono diventate queste donne che hanno partecipato al programma. Vite al limite è ormai un celebre programma anche nel nostro paese; in onda nel su Real Time, questo docu-reality incentra i suoi episodi sulla vita di un anno di persone patologicamente obese, che cercano di risolvere il loro problema grazie a cure mediche. Ecco la trasformazione di loro tre.Tutti i protagonist iniziano il periodo di cure a partire dal bypass gastrico effettuato dal chirurgo Younan Nowzaradan, nella speranza di perdere peso e iniziare una nuova vita. Alcuni, vista la loro situazione clinica, non ce l’hanno purtroppo fatta, mentre altri sno totalmente rinati; ecco tre incredibili ... Leggi su formatonews (Di venerdì 2 settembre 2022)al, 3: da non credere come sono diventate queste donne che hanno partecipato al programma.alè ormai un celebre programma anche nel nostro paese; in onda nel su Real Time, questo docu-reality incentra i suoi episodi sulla vita di un anno di persone patologicamente obese, che cercano di risolvere il loro problema grazie a cure mediche. Ecco la trasformazione di loro tre.Tutti i protagonist iniziano il periodo di cure a partire dal bypass gastrico effettuato dal chirurgo Younan Nowzaradan, nella speranza di perdere peso e iniziare una nuova vita. Alcuni, vista la loro situazione clinica, non ce l’hanno purtroppo fatta, mentre altri sno totalmente rinati; ecco tre incredibili ...

wilceres : Qua oramai il tifoso juventino ha una fame di giocatori nuovi anche pippone che li porterà con l'obesità al program… - SimonaMaya70 : @ntliezz @a_meluzzi Tutta colpa di 'vite al limite' li la dieta sponsorizzata è solo proteica ????????. Comunque questi… - Arms_of_Niall_ : @xhoxniall Vite al limite lo mettono molto prima ora da come so haha, ma davvero ci sono di quei programmi che ti fanno rimanere - xhoxniall : @Arms_of_Niall_ Io ti giuro mi aspettavo 'er storie incredibili' o 'vite al limite' come sempre. E niente real time… - NotizieNews2 : Vite al limite in lutto, il programma non sarà più lo stesso: una morte atroce -