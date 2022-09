US Open 2022: le cinque cose da tenere d’occhio nel day 5 (Di venerdì 2 settembre 2022) Agli US Open 2022 si comincia davvero a fare sul serio. Matteo Berrettini vuole garantirsi l’accesso alla seconda settimana dello Slam newyorkese per il quarto anno consecutivo. Ad attenderlo c’è una sfida sempre molto esaltante contro un guerriero del calibro di Andy Murray. Tante le storie interessanti in campo maschile, quelle dello statunitense J.J. Wolf e del cinese Yibing Wu, opposti rispettivamente a Nick Kyrgios e Daniil Medvedev. Sarà ancora una volta la notte di Serena Williams ma anche quella di un match davvero da non perdere tra un ex campionessa del torneo e la tennista più in forma dell’intero circuito. Andiamo ad analizzare nel dettaglio le cinque cose da tenere d’occhio oggi. In programma gli incontri di terzo turno della parte alta del tabellone maschile e bassa di ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 settembre 2022) Agli USsi comincia davvero a fare sul serio. Matteo Berrettini vuole garantirsi l’accesso alla seconda settimana dello Slam newyorkese per il quarto anno consecutivo. Ad attenderlo c’è una sfida sempre molto esaltante contro un guerriero del calibro di Andy Murray. Tante le storie interessanti in campo maschile, quelle dello statunitense J.J. Wolf e del cinese Yibing Wu, opposti rispettivamente a Nick Kyrgios e Daniil Medvedev. Sarà ancora una volta la notte di Serena Williams ma anche quella di un match davvero da non perdere tra un ex campionessa del torneo e la tennista più in forma dell’intero circuito. Andiamo ad analizzare nel dettaglio ledaoggi. In programma gli incontri di terzo turno della parte alta del tabellone maschile e bassa di ...

