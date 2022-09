Taunus | il villaggio a buccia d' arancia di Neumann

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 2 settembre 2022) Ilturisticodi Numana è la perfetta immagine dell’estate italiana: specchio di un ceto medio un po’ impoverito dagli anni e un po’ impaurito dalla tempesta elettorale in arrivo. Costruito dal tedesco Hans Walter(1940-2014) che si innamorò della Riviera del Conero negli anni ’50, decidendo di stabilirsi per sempre nelle Marche. Il– che è anche il nome di una collina teutonica vicina a Marburgo, la città dove è cresciuto– è unico rispetto agli altri villaggi vacanze perché a differenza degli altri, è staccato dal mare su una collina disposta ad anfiteatro naturale con vista panoramica. Una piccola città-giardino o new town vicina a due piccoli centri storici (Numana e Sirolo) però con un’architettura neovernacolare da intonaco a...