Su Twitter c’è una grande quantità di persone che promuove l’autolesionismo (Di venerdì 2 settembre 2022) Una ricerca del Network Contagion Research Institute e della Rutgers University ha evidenziato come su Twitter ci sia un gruppo di adolescenti e giovani adulti che testimoniano e incoraggiano la pratica dell’autolesionismo. Il titolo dato alla ricerca è proprio «Le comunità online di adolescenti e giovani adulti che celebrano, glorificano e incoraggiano l’autolesionismo e il suicidio stanno crescendo rapidamente su Twitter». Questo studio ha quindi registrato un aumento allarmante di post che raccontano l’autolesionismo su Twitter, infatti i ricercatori hanno rilevato che un hashtag in particolare, #shtwt, che sta per “Self Harm Twitter”, è incrementato del 500% a partire dallo scorso ottobre. LEGGI ANCHE > Istigazione all’autolesionismo sui social, ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 2 settembre 2022) Una ricerca del Network Contagion Research Institute e della Rutgers University ha evidenziato come suci sia un gruppo di adolescenti e giovani adulti che testimoniano e incoraggiano la pratica del. Il titolo dato alla ricerca è proprio «Le comunità online di adolescenti e giovani adulti che celebrano, glorificano e incoraggianoe il suicidio stanno crescendo rapidamente su». Questo studio ha quindi registrato un aumento allarmante di post che raccontanosu, infatti i ricercatori hanno rilevato che un hashtag in particolare, #shtwt, che sta per “Self Harm”, è incrementato del 500% a partire dallo scorso ottobre. LEGGI ANCHE > Istigazione alsui social, ...

matteorenzi : Aperti i cancelli a Firenze. La #ToscanaSulSerio c’è. E io arrivo, arrivo (cit.) #TerzoPolo #25settembre #siparte - ivanscalfarotto : C’è chi scrive i diritti nel proprio programma, chi li scrive in Gazzetta Ufficiale. Come direste voi, #scegli. - AmorosoOF : Non so se resto o se vado via, se c'è una strada per l'allegria. #TuttoAccadeASanSiro - BufoGiulio : ????????????????` ???? ?????????????????? ????????????????: ???????????????????? ???? ???????????????? ???? ?????????????? ?????? ???????????? ????????????! Nel nostro programma elettora… - Giusepp66890796 : RT @Marilena0407: Lei è ?@MaiorinoM5S? e si è spesa tantissimo per le proposte che forse nemmeno sapete essere sue. Per i diritti civili e… -