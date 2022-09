Sony Xperia 5 IV | smartphone premium per vivere e creare contenuti

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 2 settembre 2022) Con la creatività al centro,5 IV è loperin un design compatto, scopriamolo insieme in questo articolo dedicato5 IV, unoin grado di catturare magnificamente i momenti più importanti. Possiede molte delle potenti funzioni presenti nell’ammiraglia, ma in un design compatto. Il primodotato di Eye AF in tempo reale e tracking in tempo reale su tutti gli obiettivi per scattare ritratti perfetti, fotocamera frontale da 12MP, che consente di realizzare selfie e video nitidi anche nelle scene buie, BRAVIA CORE per, ricarica wireless e condivisione della ...