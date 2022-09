Sofia Tornambene | ve la ricordate la vincitrice di “X-Factor”? La trasformazione è impressionante

Leggi su kronic

(Di venerdì 2 settembre 2022)Tornabene,di Xoggi come è cambiata rispetto al programma? ecco la suache lascia senza parole In molti l’hanno conosciuta con il suo soprannome Kimono nella famosa trasmissione condotta da Alessandro Cattellan nel 2019, X: stiamo parlando di lei, dolce e con una voce meravigliosa, la bellissimaTornabene. Un anno dopo, nel 2020, torna sul palco del programma con il suo nuovo singolo “Solo”. Ma come è cambiata la cantante nel corso del tempo? curiosità (foto web)La bella Soia, classe 2003, nasce a Civitanova Marche (provincia di Macerata) e si appassiona alla musica grazie a suo padre, Giovannifamoso musicista jazz per cui si può dire che la ragazza è figlia d’arte. La ragazza, sin da ...