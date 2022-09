Non solo ABBA, ecco la Svezia del calcio (Di venerdì 2 settembre 2022) Il nostro viaggio del calcio scandinavo è iniziato nelle Isole Faroe e termina in Svezia, il paese in cui il pallone ha riscosso il più successo. Vi prometto un articolo senza nemmeno una battuta sugli ABBA, una cosa per niente scontata quando si legge qualcosa a tema svedese! La Storia del Campionato Lo sport è arrivato a Stoccolma e dintorni nel 1870 circa, come al solito grazie alla presenza britannica. È stato inizialmente giocato nei club di ginnastica e nel 1885 le città di Göteborg, Stoccolma e Visby hanno stabilito un accordo sulle regole. Il primo torneo è stato quindi organizzato nel 1896, lo “Svenska Masterskapet”, una coppa che avrebbe incoronato il campione di Svezia. Il primo ad aggiudicarsela è stato l’Orgryte, il quale, non contento, ha vinto le prime quattro edizioni. Il torneo è stato disputato ... Leggi su sportnews.snai (Di venerdì 2 settembre 2022) Il nostro viaggio delscandinavo è iniziato nelle Isole Faroe e termina in, il paese in cui il pallone ha riscosso il più successo. Vi prometto un articolo senza nemmeno una battuta sugli, una cosa per niente scontata quando si legge qualcosa a tema svedese! La Storia del Campionato Lo sport è arrivato a Stoccolma e dintorni nel 1870 circa, come al solito grazie alla presenza britannica. È stato inizialmente giocato nei club di ginnastica e nel 1885 le città di Göteborg, Stoccolma e Visby hanno stabilito un accordo sulle regole. Il primo torneo è stato quindi organizzato nel 1896, lo “Svenska Masterskapet”, una coppa che avrebbe incoronato il campione di. Il primo ad aggiudicarsela è stato l’Orgryte, il quale, non contento, ha vinto le prime quattro edizioni. Il torneo è stato disputato ...

