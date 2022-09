Milan - Inter | Dzeko | un derby per sbloccarsi

gippu1 : Prima di @RafaeLeao7, l'ultimo giocatore della storia del #derby di Milano a centrare il 2+1 (almeno due gol, almen… - Eurosport_IT : IL DERBY È DEL MILAN! ??? Leao strapazza l'Inter e consegna ai rossoneri il primo scontro dell'anno con i cugini: d… - Gazzetta_it : È di nuovo Derby: Milan e Inter pronte a scrivere un nuovo capitolo di una storia dal fascino intramontabile. Chi l… - AndreSuspended_ : RT @SimoneCristao: Le immagini di #DAZN del minuto post gol di Brozovic non fanno che convincermi ancor di più che che sia stata proprio l'… - nicola_lunardi : RT @SimoneCristao: @tomorienjoyer_ @ale_taia Convintissimo che sia stata proprio l'Inter ad accendere del tutto il Milan con quel minuto po… -

... il Napoli è ospite del Verona Seconda giornata tra sabato 20 agosto e lunedì 22 agosto: Ilva a Bergamo nella difficile trasferta contro l'Atalanta. L'ospita lo Spezia, la Juve chiude ...Dai mancati arrivi di Bremer e Dybala all', all'impossibilità deldi arrivare a Botman e Renato Sanche z, ecco i più clamorosi. Il caso Kluivert e la burocrazia: promesso sposo del ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Durante il derby tra Milan e Inter alcuni tifosi hanno intonato cori vergognosi verso gli avversari: il video che sta indignando il web.