LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: la zampata di Mads Pedersen che trionfa a Montilla (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Vuelta A España 2022 17.24: Vittoria numero sette in stagione e umero 25 in carriera per la maglia verde Pedersen, 17.23. Mads Pedersen A VELOCITA’ DOPPIA SUPERA ACKERMANN E VINCE!!! 17.22: parte Ackermann, lo segue Pedersen 17.22: ULTIMO KM! Gruppo compatto, sarà volatona 17.21: Accelerazione importante della Jumbo Visma 17.20: Gruppo allungato, Pedersen è nelle prime posizioni a 2 km dal traguardo 17.18: Il gruppo entra nell’abitato di Montilla, ora è l’Ineos che prende l’iniziativa 17.17: 4 km al traguardo, gruppo ancora compatto, la strada spiana leggermente e poi riprenderà a salire 17.16: Inizia la salita, si sfilano i primi ciclisti in fondo ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA17.24: Vittoria numero sette in stagione e umero 25 in carriera per la maglia verde, 17.23.A VELOCITA’ DOPPIA SUPERA ACKERMANN E VINCE!!! 17.22: parte Ackermann, lo segue17.22: ULTIMO KM! Gruppo compatto, sarà volatona 17.21: Accelerazione importante della Jumbo Visma 17.20: Gruppo allungato,è nelle prime posizioni a 2 km dal traguardo 17.18: Il gruppo entra nell’abitato di, ora è l’Ineos che prende l’iniziativa 17.17: 4 km al traguardo, gruppo ancora compatto, la strada spiana leggermente e poi riprenderà a salire 17.16: Inizia la salita, si sfilano i primi ciclisti in fondo ...

