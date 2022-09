Ita, Tim e Mps. Tutte le partite che il voto può sparigliare (Di venerdì 2 settembre 2022) C’è il mercato, gli investitori, c’è chi compra e chi vende. E poi c’è la politica. E una bandiera di un colore piuttosto che un altro a Palazzo Chigi può fare la differenza nelle grandi partite industriali. Ita, Tim e Monte dei Paschi sono tra questi, tre dossier più o meno datati su cui incombe il voto del 25 settembre e molto potrebbe cambiare con un nuovo inquilino al posto di Mario Draghi. Si prenda, tanto per cominciare, il caso di Ita. Quattro giorni fa il Tesoro, azionista al 100% della compagnia nata dalle ceneri di Alitalia, ha deciso di intavolare le trattative per la cessione con il fondo americano Certares, unitamente ai due partner industriali del calibro di Delta ed Air France, scartando la cordata Msc-Lufthansa. Operazione che consentirebbe allo Stato di non mollare del tutto la cloche di Ita, mantenendo una quota del 40%, a fronte del ... Leggi su formiche (Di venerdì 2 settembre 2022) C’è il mercato, gli investitori, c’è chi compra e chi vende. E poi c’è la politica. E una bandiera di un colore piuttosto che un altro a Palazzo Chigi può fare la differenza nelle grandiindustriali. Ita, Tim e Monte dei Paschi sono tra questi, tre dossier più o meno datati su cui incombe ildel 25 settembre e molto potrebbe cambiare con un nuovo inquilino al posto di Mario Draghi. Si prenda, tanto per cominciare, il caso di Ita. Quattro giorni fa il Tesoro, azionista al 100% della compagnia nata dalle ceneri di Alitalia, ha deciso di intavolare le trattative per la cessione con il fondo americano Certares, unitamente ai due partner industriali del calibro di Delta ed Air France, scartando la cordata Msc-Lufthansa. Operazione che consentirebbe allo Stato di non mollare del tutto la cloche di Ita, mantenendo una quota del 40%, a fronte del ...

TuttoQuaNews : RT @ilfoglio_it: Dopo le parole sul caro energia (no, niente scostamento) e dopo le parole su Piombino (su, facciamolo questo rigassificato… - graziellacesari : RT @ilfoglio_it: Dopo le parole sul caro energia (no, niente scostamento) e dopo le parole su Piombino (su, facciamolo questo rigassificato… - andrewsword2 : RT @ilfoglio_it: Dopo le parole sul caro energia (no, niente scostamento) e dopo le parole su Piombino (su, facciamolo questo rigassificato… - ilfoglio_it : Dopo le parole sul caro energia (no, niente scostamento) e dopo le parole su Piombino (su, facciamolo questo rigass… - carletto18 : @silvan51 ITA? Se non la piazza Draghi siamo rovinati, dobbiamo mantenerla all'infinito, se poi aggiungiamo che la… -

La rete unica di Mario Draghi e Giorgia Meloni ... niente scostamento) e dopo le parole su Piombino (su, facciamolo questo rigassificatore) c'è una nuova simmetria: il sì condiviso alla vendita della rete di Tim. Indagine su una svolta (e su Ita...) ... Il Gas spegne la campagna elettorale dove predominano litigi, gossip e slogan - Primaonline ''E' possibile qualche cambiamento, ma in peggio " scrive - se le dichiarazioni di Fratelli d'Italia su Tim e Ita ( delle quali sogna il controllo pubblico n.d.r ) diventassero azioni di governo.'' ... 60.000 posti di lavoro creati in Italia da Pmi che vendono su Amazon.it In luce, invece, i bancari, con Banca Mediolanum che guadagna il 2,04%, Intesa Sanpaolo l’1,65%, Bper l’1,69%, Unicredit l’1,23% e Mediobanca lo 0,96%. Guadagna terreno, infine, Tim (+0,28%)… Leggi ... La rete unica di Mario Draghi e Giorgia Meloni Dopo le parole sul caro energia (no, niente scostamento) e dopo le parole su Piombino (su, facciamolo questo rigassificatore) c’è una nuova simmetria: il sì condiviso alla vendita della rete di Tim. I ... ... niente scostamento) e dopo le parole su Piombino (su, facciamolo questo rigassificatore) c'è una nuova simmetria: il sì condiviso alla vendita della rete di. Indagine su una svolta (e su...) ...''E' possibile qualche cambiamento, ma in peggio " scrive - se le dichiarazioni di Fratelli d'Italia su( delle quali sogna il controllo pubblico n.d.r ) diventassero azioni di governo.'' ...In luce, invece, i bancari, con Banca Mediolanum che guadagna il 2,04%, Intesa Sanpaolo l’1,65%, Bper l’1,69%, Unicredit l’1,23% e Mediobanca lo 0,96%. Guadagna terreno, infine, Tim (+0,28%)… Leggi ...Dopo le parole sul caro energia (no, niente scostamento) e dopo le parole su Piombino (su, facciamolo questo rigassificatore) c’è una nuova simmetria: il sì condiviso alla vendita della rete di Tim. I ...