Inter, Matthaus: «Il derby accende la città. La chiave della partita? Lautaro…» (Di venerdì 2 settembre 2022) Lo storico ex nerazzurro Matthaus ha parlato in vista del derby tra Inter e Milan in programma sabato pomeriggio Lothar Matthaus, storico ex calciatore nerazzurro, in una Intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato in vista del derby di sabato pomeriggio tra Inter e Milan. derby – «È per partite come queste che amiamo il calcio, mi manca giocarle. San Siro, poi, nel derby è unico per questa rivalità che accende la città. La sfida col Milan è la cosa più bella che mi porto dall’Italia, assieme a quella a Napoli contro il mio amico Diego». chiave della partita – «Avrei detto Lukaku. Mi ha sorpreso rivederlo a Milano dopo un anno, ma ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 settembre 2022) Lo storico ex nerazzurroha parlato in vista deltrae Milan in programma sabato pomeriggio Lothar, storico ex calciatore nerazzurro, in unavista a La Gazzetta dello Sport ha parlato in vista deldi sabato pomeriggio trae Milan.– «È per partite come queste che amiamo il calcio, mi manca giocarle. San Siro, poi, nelè unico per questa rivalità chela. La sfida col Milan è la cosa più bella che mi porto dall’Italia, assieme a quella a Napoli contro il mio amico Diego».– «Avrei detto Lukaku. Mi ha sorpreso rivederlo a Milano dopo un anno, ma ...

