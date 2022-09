In Sicilia 1.207 nuovi casi di Covid e 4 vittime (Di venerdì 2 settembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – Sono 1.207 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia, su un totale di 10.642 tamponi effettuati sull’Isola nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino diffuso dal Ministero della Salute sull’emergenza pandemica. Sono 4 le vittime nelle ultime 24 ore, con il totale delle persone decedute in regione da inizio pandemia che raggiunge quota 12.116. A livello di ospedalizzazioni, sono 404 i ricoverati nei reparti con sintomi (18 in meno di ieri), dei quali 24 in terapia intensiva (3 in più di ieri). credit photo agenziafotogramma.it(ITALPRESS). L'articolo proviene da DirettaSicilia. Leggi su sicilia.news (Di venerdì 2 settembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – Sono 1.207 ipositivi al Coronavirus in, su un totale di 10.642 tamponi effettuati sull’Isola nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino diffuso dal Ministero della Salute sull’emergenza pandemica. Sono 4 lenelle ultime 24 ore, con il totale delle persone decedute in regione da inizio pandemia che raggiunge quota 12.116. A livello di ospedalizzazioni, sono 404 i ricoverati nei reparti con sintomi (18 in meno di ieri), dei quali 24 in terapia intensiva (3 in più di ieri). credit photo agenziafotogramma.it(ITALPRESS). L'articolo proviene da Diretta

