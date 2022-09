Elisabetta Canalis | “I maschi mi hanno detto ‘smetti di combattere | non sei più sexy’ Chi mi conosce bene sa che questa è la vera me”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 settembre 2022) “C’è una nuova forma di bellezza, il corpo forte che combatte mi ha dato il controllo sul ring e fuori”.non è quella che appare negli spot televisivi. Nella vita reale non incarna il modello di femminilità classica di molte sue colleghe vip. Quelle che non uscirebbero senza trucco neppure per andare in panetteria o camminano incerte sulle scale per via dei tacchi troppo alti. La showgirl ha incontrato un nuovo amore: la kickboxing. Che le ha cambiato vita. Lo svela in una lunga intervista a 7 del Corriere della Sera: ora è una combattente. Una che non ha paura. Nemmeno della trasformazione del suo corpo, sempre più atletico. Una che a 44 anni vince contro un’atleta di 21. È successo a Torino lo scorso giugno alla sua prima gara. “Ho sempre usato il mio corpo per lavorare, se metto un bikini o una lingerie sto lavorando, tutto qui. ...