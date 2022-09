Chirico | 'Cuadrado-Hristov l'ennesima presa in giro del Var E' contro la Juve | ma se lo dici è malafede I numeri'

zazoomblog : Chirico duro: “Cuadrado simulatore? Ma cosa vedete? Il VAR che combina quando gioca la Juve?” - #Chirico #duro: #“… - ilbianconerocom : Chirico: 'Cuadrado, l'ennesima presa in giro del Var. Introdotto per penalizzare la Juve, ma se lo dici sei in mala… - ZonaBianconeri : RT @Pall_Gonfiato: #Chirico duro: “Cuadrado simulatore? Ma cosa vedete? Il #VAR che combina quando gioca la #Juve?” - Pall_Gonfiato : #Chirico duro: “Cuadrado simulatore? Ma cosa vedete? Il #VAR che combina quando gioca la #Juve?” -

L'Arena del Calcio

Detto tutto che l'unica manovra offensiva 'frizzante' è stata quella che ha portato alla rete annullata a Rabiot , per il resto solo estemporaneità: una ripartenza dicol pallone tirato ...... il gruppo al comando si è selezionato nettamente, mentre il plotone veleggiava intorno ai 2 di ritardo, fatto sta che in cima erano rimasti davanti in 10 (Nibali, Battaglin,, Bou,, ... Chirico: “Cuadrado, l’ennesima presa in giro del Var. Introdotto per penalizzare la Juve” Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Mentre a centrocampo saranno confermati Miretti, Locatelli e Rabiot. Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Gatti, Bremer, De Sciglio; Miretti, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kean In attacco… Leg ...