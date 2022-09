Caro energia, cene a lume di candela e menu contenuti, la ‘ricetta’ di Cristina Bowerman (Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – Degustazioni, menu alla carta più limitati, stop alle speculazioni e ancora cene al lume di candela e più barbecue. E’ la ‘ricetta’ di Cristina Bowerman, tra gli chef più rinomati della cucina italiana, per fare fronte all’aumento dei costi energetici e all’inflazione nel carrello della spesa. “E’ aumentato tutto e i fornitori stanno mandando un aggiornamento dei listini, mettendo le mani avanti per le prossime consegne, si parla di un terzo in più, a causa anche dei costi di trasporto. Ma ci sono aumenti di materie prime assolutamente inaspettati come ad esempio quello dei pomodorini, speculazioni sulle quali il governo deve intervenire. E’ quanto afferma Bowerman intervistata sul tema dall’Adnkronos. La strategia per attuare ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – Degustazioni,alla carta più limitati, stop alle speculazioni e ancoraaldie più barbecue. E’ ladi, tra gli chef più rinomati della cucina italiana, per fare fronte all’aumento dei costi energetici e all’inflazione nel carrello della spesa. “E’ aumentato tutto e i fornitori stanno mandando un aggiornamento dei listini, mettendo le mani avanti per le prossime consegne, si parla di un terzo in più, a causa anche dei costi di trasporto. Ma ci sono aumenti di materie prime assolutamente inaspettati come ad esempio quello dei pomodorini, speculazioni sulle quali il governo deve intervenire. E’ quanto affermaintervistata sul tema dall’Adnkronos. La strategia per attuare ...

Agenzia_Ansa : VIDEO | 'Se ci vogliono far chiudere basta che ce lo dicano': a dirlo sono Gianfranco e Luca Vissani, il maestro de… - La7tv : #lariachetira Fabio Dragoni contro Draghi sul #carobollette: '#Draghi si è dimesso senza essere sfiduciato, è lì e… - Agenzia_Ansa : Per protesta contro il caro energia, disoccupati bruciano bollette in piazza a Napoli. 'Non possono sostenere costi… - attila62 : RT @unione_popolare: Caro energia, Cremaschi ospite a L'Aria Che Tira Estate: 'Togliere sanzioni alla Russia' - FilippoArena11 : I fornai per il caro energia chiuderanno e ci faremo il pane in case se avremo i soldi -