Berlusconi è un ragazzo di TikTok (Di venerdì 2 settembre 2022) Ciao ragazzi! Come fate a non entusiasmarvi per Berlusconi che carica i primi video su TikTok, il social network dove gli adolescenti fanno gli adolescenti e i deficienti fanno i deficienti? Soprattutto quando dice che il 60 per cento di voi ha meno di trent'anni e ciò gli causa una certa invidia: perché lui alla vostra età era ancora lì che si arrabattava con le lezioni private e cantando sulle navi da crociera e posando per pubblicità di gelati e vedendosi pubblicata la tesi di laurea e sposandosi e fondando la Edilnord, anziché avere la fortuna di poter sbarcare su TikTok come voi ragazzi. Ma ancor più quando sottintende che, se il 60 per cento ha meno di trent'anni, vuol dire quindi che il 40 per cento di voi ne ha più di trenta e sta su TikTok a caricare video di mimi e balletti. E allora perché lo criticate e lo ...

