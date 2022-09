Wartsila: nave non attracca, continua braccio di ferro (Di giovedì 1 settembre 2022) Non ha attraccato stamani la Uhl Fusion, la nave da sabato in rada nel golfo di Trieste, che deve caricare i 12 motori prodotti alla Wartsila da consegnare alla Daewoo in Corea del Sud. Dunque, non si ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 settembre 2022) Non hato stamani la Uhl Fusion, lada sabato in rada nel golfo di Trieste, che deve caricare i 12 motori prodotti allada consegnare alla Daewoo in Corea del Sud. Dunque, non si ...

