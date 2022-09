Venezia 79 Bardo | il ritorno in Messico di Iñárritu

(Di giovedì 1 settembre 2022) Oggi aè anche il giorno di Alejandro G.e di, Falsa crónica de unas cuantas verdades, presentato in Concorso alla Mostra del Cinema. É il giorno disi presenta in sala stampa insieme ad un variegato gruppo di compagni di viaggi che, insieme a lui, hanno realizzato questo film. Ci sono il compositore Bryce Dessner, lo scenografo Eugenio Caballero, gli attori Íker Sánchez Solano, Daniel Giménez Cacho e le attrici Griselda Siciliani, Ximena Lamadrid, il co-sceneggiatore Nicolas Giacobone e il produttore S. Perskie Kaniss. A sette anni dall’Oscar ricevuto per Revenant, il regista messicano torna dietro la cinepresa per dare vita a, Falsa crónica de unas cuantas verdades. Oggi, lo presenta alla Mostra del Cinema di ...

raimovie : Tutte le interviste di oggi giovedì 1.09 disponibili #ondemand ?? - sfiorata82 : RT @CinecittaNews: “Ringrazio Netflix perché mi ha dato libertà assoluta. Questo film andrà nei cinema in Messico e negli USA, e lo apprezz… - GianlucaOdinson : Festival di Venezia, programma del 1 settembre: il giorno di Tár e Bardo - Profilo3Marco : RT @rtl1025: ?? #Venezia79, seconda giornata alla #Mostradelcinema con la proiezione di Bardo di Inarritu e l’arrivo di #CateBlanchett ?? d… - GianlucaOdinson : A Venezia 79 è il giorno di Alejandro G. Iñárritu e di Bardo -

LEGGI - Festival di, programma del 1 settembre: il giorno di Tár eDurante la conferenza d'apertura, l'attrice ha parlato del cinema come forma d'arte in risposta a una domanda sull'era ...... Drammatico Durata: n/d Produzione: Messico, 2022 "" è un film drammatico, diretto da Alejandro González Iñárritu , presentato in Concorso al Festival di2022.: la trama "" ...Il regista messicano Alejandro G. Iñárritu parla dell'esperienza molto personale del film Bardo, presentato in concorso al Festival di Venezia 2022. Un'occasione per parlare di cose intime, come la pe ...Ieri sera la proiezione del film d’apertura White Noise, il primo red carpet con Hillary Clinton e il messaggio di Zelensky.