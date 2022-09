US Open 2022: le cinque cose da tenere d’occhio nel day 4 (Di giovedì 1 settembre 2022) Se c’è una cosa che stanno insegnando gli US Open 2022 è che a tennis sanno giocare bene un po’ tutti i presenti. Nessuna partita può darsi per scontata. Inutile ricordarlo a Fabio Fognini, impegnato nella notte italiana nel big match della quarta giornata contro un certo Rafael Nadal. Dovranno averlo bene in testa, invece, sia Jannik Sinner sia Lorenzo Musetti, opposti nel day 4 a due giocatori che si trovano abbondantemente fuori dai primi cento del mondo. Andiamo ad analizzare nel dettaglio le cinque cose da tenere d’occhio oggi. In programma gli incontri di secondo turno della parte bassa del tabellone maschile ed alta di quello femminile, finiti i quali il tabellone si potrà allineare al terzo turno. RIVALITÀ – Il secondo turno degli US Open tra Fabio Fognini e ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 settembre 2022) Se c’è una cosa che stanno insegnando gli USè che a tennis sanno giocare bene un po’ tutti i presenti. Nessuna partita può darsi per scontata. Inutile ricordarlo a Fabio Fognini, impegnato nella notte italiana nel big match della quarta giornata contro un certo Rafael Nadal. Dovranno averlo bene in testa, invece, sia Jannik Sinner sia Lorenzo Musetti, opposti nel day 4 a due giocatori che si trovano abbondantemente fuori dai primi cento del mondo. Andiamo ad analizzare nel dettaglio ledaoggi. In programma gli incontri di secondo turno della parte bassa del tabellone maschile ed alta di quello femminile, finiti i quali il tabellone si potrà allineare al terzo turno. RIVALITÀ – Il secondo turno degli UStra Fabio Fognini e ...

