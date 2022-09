(Di giovedì 1 settembre 2022) AGI -, la piattaforma di microblogging co-fondata nel 2006 da Jack Dorsey e al centro di una battaglia giudiziaria con Elon Musk, staando la possibilità dire i post. "Speriamo che con la disponibilità di ‘', twittare diventi più accessibile e meno stressante ", ha fatto sapere la società dul proprio blog. Ogni utente dovrebbe "essere in grado di partecipare alla conversazione in un modo che abbia più senso”. Il pulsante diverrà concesso prima ai dipendenti diper effetturareinterni e poi, “entro la fine del mese”, agli utenti del servizio di abbonamento,Blue. La società alla fine, anche se non ha specificato quando, prevede di dare a tutti la possibilità di ...

la_Biennale : #BiennaleCinema2022 #Venezia79 @whitenoisefilm #GretaGerwig: “I protagonisti di #WhiteNoise di #DonDeLillo sono div… - CB_Ignoranza : Dopo la prima tripletta col City di sabato scorso, Haaland ne ha messo a segno un’altra contro il Nottingham, ma st… - SkyItalia : Settembre è appena iniziato ma già si preannuncia spettacolare? - LinkaTv : E' iniziato Rizzoli & Isles su #topcrime Clicca qui per classifica tweet: - minhexmoon : menomale che non ho mai iniziato la versione ita -

AGI - Agenzia Italia

Una volta completato il test interno iniziale, la funzione Modifica Tweet si espanderà ad alcuni abbonatiBlue entro la fine del mese. ' Il test sarà inizialmente localizzato in un singolo ...... sono passati "solo" 15 anni, nove mesi e 22 giorni da quando gli utenti hannoa chiedere ...la battaglia legale che lo vede coinvolto proprio per aver rinunciato all'acquisto di, il ... Twitter ha iniziato i test per la funzione "modifica tweet" window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-555c92a-3c0c-861c-5b04-4877f53d964 ...La piattaforma ha annunciato l'avvio di un test per una funzione di modifica che si chiamerà Edit Tweet e sarà disponibile solo a pagamento ...