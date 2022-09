Supplenze GaE e GPS 2022, sanzione per rinuncia: no incarichi annuali e al 30/06 per tutti gli insegnamenti di inclusione in graduatoria (Di giovedì 1 settembre 2022) Quale sanzione è prevista per la rinuncia ad una supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche dalle GPS? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 1 settembre 2022) Qualeè prevista per laad una supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche dalle GPS? L'articolo .

orizzontescuola : Supplenze GaE e GPS 2022, sanzione per rinuncia: no incarichi annuali e al 30/06 per tutti gli insegnamenti di incl… - ProDocente : Supplenze da GaE e GPS, algoritmo e nomine: tutte le info utili. QUESTION TIME con Cozzetto (Anief) LIVE Mercoledì… - zazoomblog : DIRETTA Supplenze da GaE e GPS algoritmo e nomine: tutte le info utili. QUESTION TIME con Cozzetto (Anief) LIVE Me… - AniefTorino : Supplenze da Gae e Gps, algoritmo e nomine, Question Time oggi pomeriggio con Chiara Cozzetto, segretaria generale… - ProDocente : Supplenze da GaE e GPS, algoritmo e nomine: tutte le info utili. QUESTION TIME con Cozzetto (Anief) LIVE Mercoledì… -