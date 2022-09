Serie A, sarà Chiffi l’arbitro di Milan-Inter (Di giovedì 1 settembre 2022) Ecco l’arbitro di Milan-Inter In vista della quinta giornata della Serie A in programma tra sabato e lunedì, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match. Milan-Inter, in programma per le ore 18 di sabato 3 settembre, sarà diretta dall’arbitro Daniele Chiffi. Il fischietto della sezione di Padova sarà assistito da Meli e Peretti; il quarto uomo sarà Marcenaro. Al VAR Di Paolo e Paganessi all’AVAR. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di giovedì 1 settembre 2022) EccodiIn vista della quinta giornata dellaA in programma tra sabato e lunedì, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match., in programma per le ore 18 di sabato 3 settembre,diretta dalDaniele. Il fischietto della sezione di Padovaassistito da Meli e Peretti; il quarto uomoMarcenaro. Al VAR Di Paolo e Paganessi all’AVAR. L'articolo proviene damagazine.

SuperQuarkRai : Superquark non finisce qui! In autunno sono in arrivo ben 16 puntate di una serie speciale: “Prepararsi al futuro”.… - DiMarzio : .@GenoaCFC: fatta per il ritorno di Kevin #Strootman. Il centrocampista sarà a Genova già in serata #calciomercato… - MatteoPotito : @MarriSaurizio @AlexMan1301577 @filoASRpain @Bresingar_ Ogni volta che lo vedo giocare con l’italia mi fa vomitare,… - silvia97450212 : @lumturi19 Poi lui, “sopraffino”, esprime tutta la sua “bravura” nei video delle sue “canzoni”…sarà il prossimo par… - Gazzetta_it : Chiffi sarà l'arbitro del derby: Fiorentina-Juventus a Doveri, Sozza per Lazio-Napoli -