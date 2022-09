Roberto Speranza: “La destra fa l’occhiolino ai No Vax ma non ha il coraggio di dirlo, con Meloni e Salvini il Paese andrà a sbattere”. “Tra 10 giorni le prime forniture di vaccini aggiornati” (Di giovedì 1 settembre 2022) Il ministro della Salute a “30 minuti al Massimo”: «Il voto del 25 settembre sarà un referendum tra noi e centrodestra» Leggi su lastampa (Di giovedì 1 settembre 2022) Il ministro della Salute a “30 minuti al Massimo”: «Il voto del 25 settembre sarà un referendum tra noi e centro

LaVeritaWeb : Caro Roberto Speranza, la prego: chieda scusa. Vada a Bergamo, a Lodi, a Cremona, dove vuole, s’inginocchi davanti… - ricpuglisi : 'Roberto Speranza sostiene Marco Sarracino alle primarie di Napoli' [2015, e tutto torna] - ricpuglisi : Per evitare le mascherine a scuola, è obbligatorio non avere Roberto Speranza come ministro della salute, dunque è… - SoniaLaVera : RT @Libero_official: #GiorgiaMeloni lo attacca, #RobertoSperanza replica: 'Le tue invettive somigliano sempre più a quelle dei #novax'. Lo… - PasqualeVacca12 : RT @lambertonovara1: Voglio Roberto Speranza in galera. -