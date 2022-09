Operazione dei Carabinieri, scacco al clan de ‘I Zi Maist-Quelli di San Lorenzo”: i nomi (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – In data odierna, ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio presso il Comando Provinciale CC di Salerno hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari della detenzione in carcere e degli arresti domiciliari emessa, su richiesta della Procura della Repubblica Direzione Distrettuale Antimafia, dal G.I.P. del Tribunale di Salerno, nei confronti degli indagati di cui all’allegato elenco; ai predetti sono stati contestati a vario titolo, i reati di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione, detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo ed esplosivi ed altri, in gran parte aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose. Il provvedimento cautelare, basato sulle risultanze di un’attività investigativa svolta dalla Tenenza Carabinieri di Pagani su delega della Direzione Distrettuale Antimafia ha ritenuto la ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – In data odierna, ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio presso il Comando Provinciale CC di Salerno hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari della detenzione in carcere e degli arresti domiciliari emessa, su richiesta della Procura della Repubblica Direzione Distrettuale Antimafia, dal G.I.P. del Tribunale di Salerno, nei confronti degli indagati di cui all’allegato elenco; ai predetti sono stati contestati a vario titolo, i reati di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione, detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo ed esplosivi ed altri, in gran parte aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose. Il provvedimento cautelare, basato sulle risultanze di un’attività investigativa svolta dalla Tenenzadi Pagani su delega della Direzione Distrettuale Antimafia ha ritenuto la ...

