‘Noi di Centro’ punta sull’esperienza, Lonardo: “Meglio l’usato sicuro” (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento- Nel momento del bisogno, le truppe mastellate sanno far squadra. Ancora una volte, se ce ne fosse ancora bisogna, quando c’è da raccogliere consensi, presso la sede del partito del sindaco di Benevento, accorrono proprio tutti. Questa mattina, presso la sede di ‘Noi di Centro’ in viale Aldo Moro erano in tantissimi a testimoniare la propria vicinanza ai candidati del partito di Clemente Mastella, in primis nei confronti della moglie, Sandrina Lonardo che ha più di una chance per confermarsi, questa volta alla Camera dei Deputati, nel nuovo e prossimo quinquennio politico. Presenti anche gli altri candidati, da Gino Abbate ad Armando Rocco, passando per Carmen Coppola, Pompilio Forgione, Antonio Di Maria e Maria Ausilia Alfano. “Ringrazio innanzitutto i candidati – ha esordito il segretario ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento- Nel momento del bisogno, le truppe mastellate sanno far squadra. Ancora una volte, se ce ne fosse ancora bisogna, quando c’è da raccogliere consensi, presso la sede del partito del sindaco di Benevento, accorrono proprio tutti. Questa mattina, presso la sede didiin viale Aldo Moro erano in tantissimi a testimoniare la propria vicinanza ai candidati del partito di Clemente Mastella, in primis nei confronti della moglie, Sandrinache ha più di una chance per confermarsi, questa volta alla Camera dei Deputati, nel nuovo e prossimo quinquennio politico. Presenti anche gli altri candidati, da Gino Abbate ad Armando Rocco, passando per Carmen Coppola, Pompilio Forgione, Antonio Di Maria e Maria Ausilia Alfano. “Ringrazio innanzitutto i candidati – ha esordito il segretario ...

Mov5Stelle : Per noi essere #dallapartegiusta significa mettere al centro i diritti delle persone più fragili. Abbiamo lavorato… - berlusconi : Senza di noi non vi sarebbe centro-destra, vi sarebbe una destra democratica, come in altri Paesi, che raccogliereb… - Antonio_Tajani : Grazie @ManfredWeber per il tuo sostegno a @forza_italia. Siamo noi il centro moderato del Paese. Europeisti, atlan… - _MaxFree_ : RT @glarocca847: Gratteri uno di noi???? grazie ?? manco lo dico i POLITICI arrestati indovinate? CENTRO DESTRA??

