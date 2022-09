NFL 2022: NFC PREVIEW (Di giovedì 1 settembre 2022) Fra 10 giorni prende il via la stagione 2022 di NFL. Tutti a caccia dei Los Angeles Rams. Dopo aver analizzato le 4 divisions della AFC, oggi facciamo lo stesso con le 16 squadre di NFC in una Conference che si preannuncia come sempre molto combattuta. NFC EAST Partiamo dalla division che negli ultimi anni è stata la meno competitiva della NFC ma che quest’anno medita il rilancio. Grande equilibrio nelle previsioni degli esperti sul possibile vincitore a est con Dallas che lo scorso anno dominò (grazie al miglior attacco per yards guadagnate con il duo Prescott-Elliot). Ma l’addio di Amari Cooper, finito ai Browns, e la voglia di riscatto degli Eagles, che invece puntano tutto su AJ Brown, ha ristretto nettamente il gap fra i due team, quasi azzerandolo. Hanno decisamente meno possibilità di inserirsi nella corsa playoff Washington (che si gioca la carta Wentz in ... Leggi su sportnews.snai (Di giovedì 1 settembre 2022) Fra 10 giorni prende il via la stagionedi NFL. Tutti a caccia dei Los Angeles Rams. Dopo aver analizzato le 4 divisions della AFC, oggi facciamo lo stesso con le 16 squadre di NFC in una Conference che si preannuncia come sempre molto combattuta. NFC EAST Partiamo dalla division che negli ultimi anni è stata la meno competitiva della NFC ma che quest’anno medita il rilancio. Grande equilibrio nelle previsioni degli esperti sul possibile vincitore a est con Dallas che lo scorso anno dominò (grazie al miglior attacco per yards guadagnate con il duo Prescott-Elliot). Ma l’addio di Amari Cooper, finito ai Browns, e la voglia di riscatto degli Eagles, che invece puntano tutto su AJ Brown, ha ristretto nettamente il gap fra i due team, quasi azzerandolo. Hanno decisamente meno possibilità di inserirsi nella corsa playoff Washington (che si gioca la carta Wentz in ...

