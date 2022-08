Napoli-Lecce (1-1), Spalletti: “Bisogna allenarsi insieme” (Di giovedì 1 settembre 2022) L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato al termine del brutto pareggio per uno a uno contro il Lecce di Baroni. Napoli-Lecce, Spalletti: “Ci sono degli step da fare” Il tecnico toscano ha parlato cosi del turnover: “Bisogna dare minutaggio un po’ a tutti in questo periodo. Faccio i cambi perché ho una rosa di livello, si va ad usarli tutti, chi prima e chi dopo. Non hanno la possibilità di recuperare in soli due giorni. Ho tentato di avere più forza offensiva con Raspadori, poi ci vuole il mediano che corre e gioca. Ho tentato di proteggerlo un po’ a sinistra con la corsa di Elmas e per trovare un equilibrio. Però ci siamo allungati troppe volte e abbiamo perso il pallino di gioco nel primo tempo, quindi ho tentato di recuperare il gruppo che in questo ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 1 settembre 2022) L’allenatore del, Luciano, ha parlato al termine del brutto pareggio per uno a uno contro ildi Baroni.: “Ci sono degli step da fare” Il tecnico toscano ha parlato cosi del turnover: “dare minutaggio un po’ a tutti in questo periodo. Faccio i cambi perché ho una rosa di livello, si va ad usarli tutti, chi prima e chi dopo. Non hanno la possibilità di recuperare in soli due giorni. Ho tentato di avere più forza offensiva con Raspadori, poi ci vuole il mediano che corre e gioca. Ho tentato di proteggerlo un po’ a sinistra con la corsa di Elmas e per trovare un equilibrio. Però ci siamo allungati troppe volte e abbiamo perso il pallino di gioco nel primo tempo, quindi ho tentato di recuperare il gruppo che in questo ...

